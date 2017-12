Lauterbach Verein arbeitet an zweitem Kochbuch

Lauterbach. Sonja Rajsp und Annika Sjögren aus Lauterbach planen dabei, gemeinsam mit Geflüchteten und Berufs-Wiedereinsteigerinnen einen Catering-Service auf die Beine zu stellen, ein Take-Away-Imbiss-Café samt Foodtruck, der Märkte, Stadtfeste und andere Veranstaltungen anfährt. Zudem sollen in einem Shop-Bereich originelle Produkte "Best of Schwarzwald" verkauft werden. Die Idee zum Projekt entstand aus der Arbeit am Kochbuch "Sacha ‚o‘ hanna heißt guten Appetit" und soll anfangs im Rahmen des Vereins organisiert werden, sich längerfristig aber selbst tragen. Fördermittel von der evangelischen Diakonie sowie von der Postcode-Lotterie sind bereits zugesagt, eine Crowdfunding-Kampagne läuft dieser Tage an.

An dem Abend präsentierte Bernhard Lamprecht sein Projekt einer solidarischen Landwirtschaft "SoLaWi". Er stellt Interessierten dabei sein Land zur Verfügung, dort wird dann von einer angestellten Gärtnerin, aber auch auch den Abnehmern selbst, Gemüse und anderes angebaut. Jeder, der mitmacht, bekommt für einen bestimmten Betrag jede Woche seine Gemüsekiste. So wisse man genau, wo die Lebensmittel herkämen. "Das wäre dann auch was für unser Mautini-Projekt, wir könnten da ein großer Abnehmer werden", sagte Rajsp.

Bei der Versammlung gab es auch einen Rückblick auf vergangene Aktionen: Als echten Erfolg wertete der Verein den Schramberger Zukunftsmarkt in Sulgen mit 3500 Besuchern. Mehr als 50 Aussteller zeigten nachhaltige, faire, soziale und regionale Produkte. Der nächste Tag ist für 2019 geplant.