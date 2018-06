Lauterbach UBL besucht landwirtschaftliche

Die Schafe seien neben dem eigenen Gelände auch mobil auf anderen Flächen untergebracht und sorgten dort für die Freihaltung der Landschaft. Überrascht zeigten sich die UBL-Besucher über die Erläuterungen von Volker Moosmann, dass Schafwolle in Deutschland als Sondermüll behandelt werde. Um aus diesem "Sondermüll" aus dem Schwarzwald wieder etwas Wertvolles zu machen, sei Moosmann mit der Kunsthandwerker Susanne Breuling aus Schiltach eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen. "Viele Schäfer wissen nicht, was für ein tolles Produkt sie haben" sagte Breuling, die nicht nur Künstlerin sondern auch ausgebildete Filzerin ist. Die Idee, heimische Rohwolle zu veredeln und ihr so wieder einen Wert zu geben, habe beide zusammengeführt. Aus der Wolle entstünden unter anderem Filzhüte, Pantoffeln und Sitzunterlagen.