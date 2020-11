Lauterbach Toilette nicht nur für Gäste sinnvoll

Lauterbach. "Der Wohnmobilstellplatz am Boschel in Sulzbach wurde in diesem Jahr bereits gut genutzt", hieß es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. Dort solle die aktuelle Beschilderung, welche auf das Vorhandensein von fünf Stellplätzen als Transitplatz hinweist, ergänzt werden. "Wir wollen oben ein Schild aufstellen, das auf eine Stellplatzordnung hinweist, denn es gab leider schon das ein oder andere Mal unangenehme Situationen mit Nutzern des Platzes und Anwohnern am Boschel", sagten Bürgermeister Norbert Swoboda und Dagmar Fischer von der Tourist-Information übereinstimmend.