Lauterbach Sulzbacherin gründet 1917 ein Kloster

Lauterbach-Sulzbach. Die Eltern Veronika waren Jakob Moosmann (Husjakob), Maurer, und Ottilie King vom Gifthof. Als Ertrag diente eine kleine Landwirtschaft. Der Schulbesuch erfolgte in Sulzbach. Im Oktober 1899 trat Veronika Moosmann in das Dominikanerkloster St. Ursula in Augsburg ein. Bereits zwei Jahre später reiste die junge, angehende Ordensfrau in die Mission nach Afrika und kam am 6. Januar 1902 im Mutterhaus in Salisbury (Rhodesien, das heutige Simbabwe mit der Hauptstadt Harare) an. Die Einkleidung fand bereits am 1. September 1902 statt. Veronika Moosmann bekam von nun an den Namen (Maria) Alacoque. Die Profess folgte am 29. September 1903.

Schwester Alacoque arbeitete bis 1914 in Rhodesien. In dieser Zeit musste sie die Arbeit wegen schweren Krankheiten, die mit lebensbedrohenden Operationen verbunden waren, wiederholt aufgeben. Am 13. Juli 1914 wurde Schwester Alacoque zusammen mit ihrer ebenfalls erkrankten Priorin Ignatia Haslinger von den Ärzten zu einem halbjährigen Erholungsaufenthalt nach Deutschland geschickt.

Beide bestiegen am 18. Juli 1914 das Schiff nach Europa. Zweieinhalb Wochen später kamen sie in London an. Da der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, durften sie die Stadt nicht verlassen. Erst durch die Intervention des Administrators von Rhodesien, Lord Crey, wurde ihnen die Ausreise nach Deutschland erlaubt. Nach einer abenteuerlichen Reise, bei der sie auch als Spione verhaftet wurden, erreichten sie am 8. Oktober 1914 das Kloster St. Ursula in Augsburg.