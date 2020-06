Lauterbach Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Nach ersten Angaben der Polizei wurde ein 67-jähriger Fahrradfahrer, der zusammen mit einem 66-jährigen Radler, am Straßenrand gewartet hatte, von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Der Radler wurde durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die 82-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die Landesstraße war zur Rettung und Unfallaufnahme einige Zeit in beide Richtungen gesperrt.