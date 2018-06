Lauterbach Kreativität bringt den ersten Preis ein

Teilnehmer kommen aus mehreren Ländern

Aus der Schweiz, Österreich, Niederlande und Deutschland nahmen eine Vielzahl von Lehmhandwerkern, Restauratoren, Industriedesignern und Künstlern teil.

Aus rund 60 Einsendungen kamen zehn in die Finalrunde. Diese mussten an zwei Tagen im Hauptwerk Viersen an einer riesigen Wandfläche die Techniken allgemein verständlich zeigen.