Lauterbach (hh). Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Lauterbach lädt ihre Mitglieder und Gäste zur Winterwanderung des Bezirks am Samstag, 17. Februar, nach Hornberg ein. Treffpunkt zur Abfahrt mit Privatfahrzeugen nach Hornberg ist um 9.30 Uhr beim ehemaligen Hallenbad. Geparkt wird beim Café Schondelgrund, wo auch der Abschluss stattfindet. Die etwa dreistündige Wanderung startet um 10.30 Uhr am Bahnhof in Hornberg und führt vorbei an Duravit zur Freilichtbühne und dann auf den Schlossberg. Von dort geht es auf dem Panoramaweg talabwärts Richtung Gutach. In Gutach wird die Talseite gewechselt und auf dem Panoramaweg wieder zurück nach Hornberg gewandert. Neben schönen Ausblicken informieren die Wanderführer über Hornberg.