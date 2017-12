Lauterbach Fotos verdeutlichen Situation

Die Unterbringung während der Reise erfolgte bei palästinensischen Familien, so dass Hans und Edelgard Hekler auch Einblicke in das Alltagsleben der Menschen bekamen. In Begegnungen mit Gruppen, darunter einige, denen sowohl Israelis wie Palästinenser angehören, konnten die Reisenden erfahren, dass es auch in Israel Widerstand gegen die Besatzungspolitik gibt.

Auch unter schwierigsten Bedingungen versuche vor allem die Jugend, das Beste aus der Situation zu machen. Viele seien gut ausgebildet, hätten aber wenige Chancen eine vernünftige Arbeit zu finden. Überall seien Grenzen, Zäune und Mauern, die erst überwunden werden müssten.