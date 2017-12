Lauterbach "Eintracht" lässt den Weltraum klingen

Musikalisch erzählt wurde eine magische Reise von Holzfällern zwischen zwei Welten ("Between Two Worlds") vom eisigen Winter im Norden Kanadas zur weihnachtlich gestimmten Familie. Moderator Hardy Faisst ließ die rasende Fahrt durch die Luft mit einem Kanu lebendig werden, die dann vom Orchester ausgemalt wurde. Seine Behauptung "so klingt Weltraum", zumindest bei der martialischen "Star Wars Saga" von John Williams, unterstrichen eine Lichtschau zu Marsch-Passage und Fanfaren zum sinfonischen Abschluss. Weniger kriegerisch, dafür mit afro-kubanischer Leidenschaft beim Einsatz an der Perkussion und einem Solo mit dem Sopransaxofon, klangen die "Danzas Cubanas" von Robert Sheldon.