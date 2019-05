Lauterbach-Sulzbach - "Break the Silence" (deutsch: "Brich die Stille") hieß es am Wochenende in Sulzbachtal. Der Junggesellenverein (JGV) hatte sich für sein Festwochenende einiges ausgedacht. Unter anderem machte ein DJ Stimmung. Die Besucher strömten nur so ins Partyzelt.