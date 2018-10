Lauterbach "Das ist meine größte Ausstellung"

Die Motive im Hauptraum sind größtenteils afrikanisch – also typisch Bornschein, der die Reisen verinnerlichte. Es sind keine Schnappschüsse, allerdings auch keine Bekenntnis-Malereien. In einem der Räume sind abstrakte Malereien zu sehen, bei denen der Grafiker durchkommt. So ändert sich auch seine Farbwelt. Was bleibt, sind stets klare Konturen.

Jürgen Bornschein hat sich auch zehn Jahre der Aktmalerei verschrieben, was im Prospekt deutlich wird. Im Treppenaufgang befinden sich des Weiteren auch solitäre Bilder.

In den letzten, oberen Räumen werden zudem noch extreme Werke aus den Anfangsjahren Jürgen Bornscheins gezeigt. In den Anfangsjahren bevorzugte der Künstler erdige Töne, die dann später vom bevorzugten Blau abgelöst wurden. "Du warst immer ein Suchender", so Bernhard Rüth an die Adresse des Künstlers.

Die Ausstellung "Jürgen Bornschein – Malerei 2000 – 2018" dauert von Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 17. Februar. Bürgermeister Norbert Swoboda, zugleich Vorsitzender des Kunstvereins Wilhelm Kimmich, wird die Ausstellung heute, 26. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnen. Der Kulturjournalist Bodo Schnekenburger führt in die Bildwelt des Künstlers ein. Die musikalische Umrahmung erfolgt von Brian Maier am Marimbaphon. Die Ausstellung ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.