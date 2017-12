Lauterbach Braucht’s das Prädikat?

Lauterbach. Ist das Prädikat "Luftkurort" noch zeitgemäß für die Gemeinde Lauterbach? Diese Frage stellte Gemeinderat Hardi Faißt in der jüngsten Ratssitzung am Montag. Bei der Beratung des Haushaltsplans 2018 (siehe obenstehender Bericht) störte er sich an den Kosten von 8000 Euro, die für die Überprüfung des Prädikats durch den Deutschen Wetterdienst im kommenden Jahr fällig werden.