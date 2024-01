1 Damit ein verunglückter Lastwagen samt Anhänger geborgen werden konnte, musste die Landesstraße 362 bei Altensteig gesperrt werden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wegen eines verunglückten Lastwagens war die Landesstraße 362 bei Altensteig am Montagvormittag stundenlang gesperrt.









Weil ein Lastwagenfahrer in den frühen Stunden des Montagmorgens – gegen 4.45 Uhr – ohne Fremdeinwirkung von der Straße abgekommen war und an einer Böschung landete, war die Landesstraße L 362 an der Abzweigung in Richtung Berneck über längere Zeit gesperrt – zeitweise in beide Fahrtrichtungen.