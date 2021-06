1 Kanzlerkandidat Armin Laschet wird am Samstag, 21. August, im Europa-Park erwartet. Foto: Kappler

Zentraler Auftakt des Bundestagswahlkampfes der CDU Deutschland im Europa-Park. Auch Armin Laschet ist unter den Gästen.

Rust/Berlin - Erwartet werden fast alle prominenten CDU-Politiker und -Kandidaten aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter Kanzlerkandidat Armin Laschet.

"Dass Armin Laschet in unseren Wahlkreis kommt und eine der zentralen Veranstaltungen des Bundestagswahlkampfs in Rust abhält, ist eine tolle Wertschätzung für unseren Wahlkreis, ich freue mich sehr über diese Unterstützung aus Berlin", teilt Yannick Bury mit, der als Nachfolger von Peter Weiß für das Direktmandat im Wahlkreis Emmendingen-Lahr kandidiert.­

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak habe ihn darüber informiert, dass die Bundes-CDU in Rust in den Wahlkampf startet, so Bury. "Wir ziehen entschlossen in den Bundestagswahlkampf. Das werden wir am 21. August in Rust für die entscheidenden Wochen vor der Wahl nochmals bekräftigen", so Bury.