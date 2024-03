Langenenslingen: EnBW startet Solarpark der Superlative im Südwesten

1 Energiepark südlich von Leipzig. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Rund 80 Megawatt Leistung soll ein geplanter Solarpark im Südwesten haben und Zehntausende Haushalte versorgen können. Wie wichtig sind solche Projekte der Superlative für die Klimaziele?









Link kopiert



– Der Energieversorger EnBW will am Montag den ersten Spatenstich für den nach Branchenangaben größten Solarpark des Landes setzen. Die Anlage in Langenenslingen (Kreis Biberach) soll laut EnBW 2025 mit einer installierten Leistung von 80 Megawatt in Betrieb gehen und damit rechnerisch rund 30 000 Drei-Personen-Haushalte versorgen können. Angelegt ist er demnach auf eine Laufzeit von 30 Jahren. Der Park ist 80 Hektar groß, bislang wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt.