2 Lothar Pankler inmitten seiner "Lieblingsspielzeuge". Seit 50 Jahren ist er in der Informations-Technologie zu Hause. Foto: Beiter

Hat ein Leben Platz auf einer Speicherkarte? Wenn das einer hinbekommen könnte, dann ist das Lothar Pankler aus Rangendingen. Seit 50 Jahren arbeitet er für die Informations-Technologie – kurz: IT. Was er dabei alles erlebt hat? Wir haben mit ihm gesprochen.

Rangendingen - Eigentlich ist Lothar Pankler seit gut zwei Jahren Rentner. Doch sein Beruf und die EDV haben ihn auch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Arbeitsleben nicht losgelassen. Noch bis Februar arbeitete er als Freelancer in der Schweiz bei der Zürcher Kantonalbank an einem Document Management Projekt mit. Seine ehrenamtliche Lehrtätigkeit bei der Gemeinde Rangendingen bei Schulungen für Menschen Ü50 im Umgang mit dem PC und dem Handy hat im vergangenen Jahr einzig Corona unterbrochen. Jetzt wartet er auf das Okay der Gemeinde, dann geht es weiter. Ein Schuljahr lang unterrichtete Pankler außerdem eine Gruppe von Schülern an der Rangendinger Schule in der Erstellung von Web-Seiten.

