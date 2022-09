2 Christian Greitmann aus Randen (links) und Raphael Meilhammer aus Hondingen spüren die Preissteigerungen in der Landwirtschaft deutlich. Foto: Simon Bäurer

Für die Landwirtschaft haben die Preissteigerungen in mehreren Sektoren gravierende Folgen. Landwirtschaftliche Betriebe aus Blumberg berichten über ihre derzeitige Situation.















Blumberg - Die Preissteigerungen in vielen Bereichen verunsichert das ganze Land. Die Landwirtschaft ist da keine Ausnahme. Josef Meilhammer betreibt in Hondingen einen Hof mit Ackerbau und Grünland. Der Landwirt berichtet davon, dass gerade die Preise für Düngemittel explodiert seien. Die Preissteigerungen lägen dabei um das Vierfache höher als vor einem Jahr, so Meilhammer. Vergleichend dazu sei der Ertrag für das geerntete Getreide in keinem Verhältnis zum Düngerpreis gestiegen, da die Getreidepreise das Jahr um 15 bis 20 Euro geschwankt hätten, so der Landwirt.