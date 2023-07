Die laut Landratsamt „weltweit einzigartige mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage des Ortenaukreises und des Landkreises Emmendingen“ auf dem Gelände des Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) in Ringsheim ist seit 15 Jahren in Betrieb. Die Anlage gewinnt über die „Maximum Yield Technology“ maximale Rohstoff- und Energiepotenziale aus Resthausabfällen. Seit ihrer Inbetriebnahme wurden so schon über 1,7 Millionen Tonnen Abfälle behandelt und rund 85 Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt. Diese Technologie soll nun auch in Vietnam zum Einsatz kommen.

Unter der Leitung von Landrat Frank Scherer reiste eine Delegation des Beirats der „MYT Business Unit“ (MYT-BU) Ende Juni in das südostasiatische Land. Die „MYT-BU“ ist eine eigens für Vermarktungszwecke gegründete Firma, die gemeinsam mit industriellen Partnern das technologische Know–how des ZAK für die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungstechnik weltweit vertreibt.

Weil die „Welle Environmental Group“, ein Vertragspartner der „MYT-BU“, ihre Geschäftsaktivitäten auf Vietnam ausweiten möchte, führte dessen Beirat um den Vorsitzenden Scherer wichtige Vertragsverhandlungen und Gespräche mit möglichen vietnamesischen Partnern und Investoren vor Ort, heißt es in einer Pressemeldung des Landratamts. Diese seien an der patentierten ZAK-Technik interessiert.

Technologie bereits in Frankreich, China und Thailand im Einsatz

„Der Besuch in Vietnam war wichtig und erfolgreich. Wir kommen mit sehr guten Eindrücken und vielversprechenden Vereinbarungen im Gepäck zurück“, erklärt ZAK-Vorsitzender Scherer. Der Landrat wurde von „MYT-BU“-Geschäftsführer Georg Gibis und Mitgliedern des Beirats in die Millionen-Metropolen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt begleitet. Nach intensiven Verhandlungen konnten mit zwei Firmen ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“ unterschrieben werden. „Das Interesse an unserer Technik ist in Vietnam sehr hoch. In den Gesprächen wurde deutlich, dass den Interessenten in Vietnam neben der Behandlung der Abfälle auch die Energiegewinnung besonders wichtig sind“, betont Scherer.

Deshalb sei es wichtig, potenzielle vietnamesische Unterlizenznehmer unseres Vertragspartners „Welle Environmental Group“ direkt kennenzulernen und ihre Vertriebsaktivitäten in Vietnam zu unterstützen, so der Landrat.

2012 hat sich ein Zweckverband in Hénin-Beaumont, nahe der nordfranzösischen Stadt Lille, bereits für die innovative Technologie aus Ringsheim entschieden. Weitere MYT-Anlagen wurden in China und Thailand errichtet.

Die aus einer Lizenzvermarktung erzielten Erlöse kommen unmittelbar den Gebührenzahlern im Ortenaukreis und im Landkreis Emmendingen zugute.