1 Der Fuchs wird immer dreister. Foto: Moosmann

Es wird immer mehr zum Problem in Hardt: Der Fuchs holt sich dort Tiere bei den Häusern.















Link kopiert

Hardt - So langsam wird es zur echten Landplage in Hardt: Einer – oder noch wahrscheinlicher – mehrere Füchse treiben ihr Unwesen. Dabei wird das Tier immer frecher: In der Weilerstraße holte er sich einen Hasen und eine Gans. Er ließ sich dabei auch nicht so leicht vertreiben. In der Königsfelder Straße krallte er sich zwei prächtige Sundheimer Hühner. Dem Ganzen Einhalt zu gebieten, wird schwierig, da die Schonzeit erst am 1. August endet.