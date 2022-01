1 Im Landkreis Sigmaringen dürfen ab Freitagabend, 21 Uhr, nicht-immunisierte Menschen ihre Wohnadresse nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Foto: Brandt

Für Einwohner des Landkreises Sigmaringen, die weder gegen Corona geimpft, noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, gilt ab Freitagabend eine Ausgangssperre ab 21 Uhr.















Sigmaringen - Am Donnerstag lag die Inzidenz im Landkreis Sigmaringen am zweiten Tagen nacheinander über dem Grenzwert 500. Am Donnerstagabend meldete das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 568. Die Corona-Verordnung sieht daher wieder eine Ausgangssperre für nicht immunisierte Personen vor. Die Ausgangssperre gilt ab Freitag, 21. Januar, 21 Uhr, für alle, die nicht gegen Covid-19 geimpft oder nicht genesen sind.

Nur in Notfällen

Das bedeutet: Wer nicht immunisiert ist, muss künftig zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Ausnahmen sind aus triftigen Gründen möglich. Beispiele sind: Besuche beim Arzt und sonstige Notfälle, Gassigehen mit dem Hund, Sport alleine, der Weg zu Ausbildung oder Arbeit oder auch der Besuch eines Lebenspartners.

Sobald Inzidenz über 500 klettert

Zuletzt hatte es vom 24. November bis 15. Dezember 2021 eine solche Ausgangssperre im Landkreis Sigmaringen gegeben. Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten die verschärften Regeln, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 500 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschreitet. Die Regelung gilt nicht mehr, sobald nach Feststellung des Gesundheitsamtes die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 500 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt.

Auch wenn die Inzidenz im Landkreis Sigmaringen aktuell unter dem Landesdurchschnitt liegt, verzeichnete das Gesundheitsamt in dieser Woche einen starken Anstieg der Fallzahlen. Im Fokus stehen insbesondere Schulen und Kitas. In den ersten drei Tagen dieser Woche wurden vier Kita-Gruppen und sechs Schulklassen aufgrund von Ausbruchsgeschehen in Quarantäne gesetzt. In den Pflegeheimen gibt es aktuell keine Häufungen.