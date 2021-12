1 Ein Mitarbeiter eines Impfzentrums füllt den Impfbuch aus. Wegen Fälschungen hat die Hechinger Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen einen Rottweiler erhoben. Geklärt werden soll durch das Landgericht auch, ob eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung möglich ist. Foto: Murat

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 51-jährigen Angeschuldigten aus Rottweil zum Landgericht Hechingen erhoben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.















Hechingen - Dem Mann wird vorgeworfen, am 8. November in einer Apotheke im Zollernalbkreis ein gelbes Impfbuch vorgelegt zu haben, in dem sich zwei Eintragungen zu – tatsächlich nicht erfolgten – Impfungen gegen Corona befanden, wobei als ausstellender Arzt jeweils unrichtig das "Impfzentrum Rottweil" mit Signierung eingetragen war. Durch die Vorlage wollte der Angeschuldigte die Ausstellung eines digitalen Impfnachweises erreichen. Der Angeschuldigte hat den Sachverhalt eingeräumt.