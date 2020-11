Landfahrer in VS Illegalen Camps ist kaum beizukommen

Die Freien Wähler

Deutlich frustrierter zeigt sich da Andreas Flöß. Er empfindet die Situation als "Ungeheuerlichkeit" und toleriere die Ignoranz von Gesetzen in keiner Weise. "Ich finde das sehr bedauerlich, wenn wir in unserem Rechtsstaat offenbar keine Möglichkeit haben, gegen diese Leute vorzugehen." Dabei hebt Flöß hervor, dass er das Problem nicht bei der Stadt sieht: "Wir haben in diesem Fall grundsätzlich die falschen Gesetze. Das kann aber nicht in der Stadt Villingen-Schwenningen kompensiert werden, sondern muss auf Landes- oder Bundesebene geändert werden." Hätte die Stadt hier Möglichkeiten durchzugreifen, hätte sie die volle Unterstützung der Freien Wähler, betont Flöß.

Die SPD-Fraktion

Dass es sich bei der Ansiedelung dieses fahrenden Volkes um "keine legale Geschichte" handelt, hebt auch Edgar Schurr nochmals hervor. Erschwerend komme hinzu, dass der eigentlich für solche Gruppen vorgesehene Platz bei Marbach momentan als Sturmholzlager genutzt wird und nicht zur Verfügung steht, wie auch die städtische Pressesprecherin Madlen Falke auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt.

Allerdings beschreibt Schurr auch eine rechtliche Machtlosigkeit. "Wenn man diese Wohnwagen abschleppen wollen würde, setzen sich da Frauen und Kinder rein und dann ist das Thema schon wieder erledigt", erklärt der Polizeibeamte in Ruhestand die Rechtslage. "Wir sind ein Stück weit auf den guten Willen dieser Leute angewiesen, dass sie weiterziehen und hier möglichst wenig Müll hinterlassen."

Momentan fällt diese Angelegenheit laut Schurr in die Zuständigkeit der städtischen Ortspolizeibehörde. "Im Prinzip liegt der Verstoß eines wilden Campierens vor, was mit einem Bußgeld belegt werden könnte. "Doch das führt ja meistens bei solchen Gruppen ins Leere."

Anders würde er die Situation beurteilen, wenn die Landfahrer eine Gefahr darstellten, weil von ihnen beispielsweise Straftaten ausgingen. Somit wäre auch die Polizei zuständig und man würde dann sicherlich auch massiver dagegen vorgehen. "Da hatten wir in der Vergangenheit auch schon andere Gruppen in Villingen-Schwenningen als ›Gäste‹", erinnert er an Reisende aus Irland.

Die FPD-Fraktion

Frank Bonath ist ob der Situation in Schwenningen fast schon fassungslos. "Es ist ein Wahnsinn, dass man keine Mittel gegen diese Leute findet. Wenn man darüber nachdenkt, was wir sonst alles regulieren und welche Hürden diejenigen, die sich an Regeln und Gesetze halten, meistern müssen – und dann sieht man, wie einfach es jemand hat, der das Gesetz ignoriert. Es ist unverständlich." Aber auch Bonath erkennt das Problem der Stadtverwaltung: "Es ist aus meiner Sicht ein Problem unseres Rechtsstaates. Man kann hier nicht fordern, dass die Stadt mehr machen muss. Allerdings ist das eine ernüchternde Erkenntnis."

Bündnis 90/Die Grünen

In der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen war die Situation auf den beiden Parkplätzen noch kein Thema, wie Vorsitzender Joachim von Mirbach auf Nachfrage mitteilte. "Wir haben das so zur Kenntnis genommen und vertrauen auf Bürgeramtsleiter Ralf Glück und sein Team, dass er eine Lösung für die Situation findet."

Wie geht es weiter?

Was im weiteren Verlauf vermutlich zu erwarten ist, lässt sich aus dem Stimmungsbild der Gemeinderatsfraktionen herauslesen: Es muss wohl darauf vertraut werden, dass das fahrende Volk seinem Namen gerecht wird und irgendwann weiterfährt, ohne allzu viel Müll zu hinterlassen. Denn diesen, das ist den Stadträten auch klar, werden dann wohl die Mitarbeiter der Technischen Dienste VS entsorgen müssen.