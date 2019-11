Landesregierung Künftig 1500 Euro Prämie für Handwerksmeister

Die Landesregierung steckt aktuell mitten in der Aufstellung des Haushalts. Der Finanzausschuss befasst sich am kommenden Mittwoch mit dem Etatentwurf. Die grün-schwarze Landesregierung hatte die seit langem erhobene Forderung des Handwerks in der Vergangenheit abgelehnt. Zuletzt gab es aber Bewegung und eine Annäherung bei dem Thema.

Ausbildung kostet bis zu 10.000 Euro