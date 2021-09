1 Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nach dem 1:1 gegen die TSG Balingen II müssen Kai Krause (rechts) und der TSV Trillfingen am Sonntag beim TSV Straßberg ran. Foto: Kara

Gleich das nächste Derby steht nach dem 1:1 gegen die TSG Balingen II für den TSV Trillfingen an. Die Wollensack-Kicker gastieren am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Straßberg.

"Nach der deutlichen 1:6-Niederlage gegen den FV Biberach im letzten Heimspiel ist es uns erfolgreich gelungen unsere Zuschauer zu versöhnen", war dieser Teilerfolg für Trillfingens Spielertrainer Dennis Söll unheimlich wichtig. Der überraschende Punktgewinn des TSV gegen die Eyachstädter ist in erster Linie auf die richtigen personellen und taktischen Entscheidungen von Söll zurückzuführen.

Zum Einen entschied sich der Trillfinger Coach mit Erfolg auf eine äußerst defensive Grundausrichtung im ersten Durchgang, mit der dem scheinbar übermächtigen Gegner die Spiellaune genommen werden sollte. Zur Halbzeit brachte Söll mit David Kleinfeld einen Angreifer, der die Bälle hielt, so dass es den Trillfingern gelang für mehr Entlastung zu sorgen.

In den letzten zehn Minuten setzte Söll alles auf eine Karte und ließ seine Elf offensiver als zuvor agieren. In der 90. Minute brachte Söll Joker Nick Stehle, der prompt stach und nach einer im Training einstudierten Eckballvariante das 1:1 erzielte. Söll kam sicherlich zugute, dass er als ehemaliger TSG-Spieler und Trainer den Gegner aus dem Eff-Eff kannte.

Doch auch der nächste Widersacher TSV Straßberg ist für Söll und seine Mannen kein Buch mit sieben Siegeln, zumal die Koch-Elf den Trillfingern zu liegen scheint. Im September des vergangenen Jahres gelang ein knapper 1:0-Heimsieg dank eines Eigentors von Straßbergs Sven Heckendorf. Und auch in ehemaligen Bezirksliga-Zeiten sah Trillfingen gegen Straßberg zumeist gut aus.

Tabellarisch stehen beide Teams schon früh in der Spielzeit bereits etwas unter Zugzwang. Straßberg ist mit drei Punkten 14., Trillfingen liegt mit zwei Zählern auf dem 17. Rang.

Für Straßbergs Trainer Joachim Koch besteht jedoch noch kein Grund zur Sorge. "Wenn wir so auftreten wie bei der 0:1-Niederlage beim TSV Riedlingen, dann werden wir unsere Punkte in dieser Saison holen."

Gegen Riedlingen feierte Neuzugang und B-Lizenz-Inhaber André Eckstein, der zuvor beim FC Walhlwies Spielertrainer war und in der nahen Zukunft solch ein Amt in der nahen Umgebung anstrebt, sein Debüt. Er stand sofort in der Startelf, nach 70 Minuten war dann für ihn Schicht, und es kam Marcel Schmid.

"Er hat einen ordentlichen Einstand gegeben", war Trainer Koch mit seinem Neuen zufrieden. Nun will Straßberg sich mit einer weiteren guten Leistung auch in Form von Punkten belohnen.

Doch die Gäste reisen nicht an, um diese brav abzuliefern. "Der Punktgewinn in Balingen gibt uns viel Selbstvertrauen und Mut. Wir möchten ihn gegen Straßberg vergolden und erneut Zählbares holen, zumal uns allen der Sieg im Vorjahr noch präsent ist“, geht Söll optimistisch gestimmt ins Derby. Personell stehen die Trillfinger glänzend da, zumal mit Steffen Bitz und Simon Bogenschütz zwei weitere Korsettstangen zurückkehren. "Da habe ich noch mehr Möglichkeiten“, freut sich Söll.