1 In der Vorsaison gab es im Derby zwischen Nusplingen und Heinstetten keinen Sieger. Klappt es diesmal? Foto: Kara

Gleich am ersten Spieltag kreuzen die Lokalrivalen TSV Nusplingen und SV Heinstetten am Samstag um 15 Uhr die Klingen. Beide Teams gehen jeweils mit einem neuen Trainer in dieses Auftaktduell.

Während die Heinstettener die Verpflichtung von Oliver Hack, der die Nachfolge von Mario Lenhart antrat, schon vor Monaten feststand, gab es in Nusplingen zu Beginn der Woche einen Paukenschlag. Der TSV vermeldete, dass er sich mit sofortiger Wirkung von Übungsleiter Michael Schnee getrennt hat. "Es lagen Diskrepanzen zwischen Spielern und Trainer vor und es wurde schnell klar, dass wir mit Schnee nicht mehr weiter machen können. Fünf Tage vor dem ersten Spiel war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für diese Entscheidung", geht Nusplingens Abteilungsleiter Kenny Staiger auf diese Entscheidung ein.

Vorerst wird der Trainer der zweiten Mannschaft, Niklas Zirn, als Interims-Kommandogeber fungieren. "Erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten haben bereits stattgefunden. Aber wir möchten uns nicht unter Druck setzen. Klar ist aber, dass wir bis spätestens September einen Nachfolger finden möchten", sagt Staiger, der im Derby auf zwei sich im Urlaub befindende Akteure verzichten muss. Zwei Spieler aus der eigenen U19 werden dafür in den Landesligakader der Bärataler aufrücken.

"Unsere Vorbereitung ist sportlich ganz ordentlich verlaufen. Das Pokalspiel gegen den übermächtigen Regionalligisten und Pokalverteidiger SSV Ulm, das wir mit 1:11 verloren haben, war ein guter Test“, schaut Staiger auf die vergangenen Wochen zurück.

"Ich sehe meine Mannschaft für den Ligaauftakt gerüstet"

Ein Erfolgserlebnis gab es in der ersten Verbandspokalrunde hingegen aus Heinstetten zu vermelden. Der Ligakonkurrent TSV Eschach wurde mit 3:1 bezwungen, ehe es in Runde zwei eine 1:3-Niederlage gegen den Verbandsligisten TSV Berg gab. "Mit unserer Vorbereitung und unserer Leistung in den Pokal- und Testspielen war ich zufrieden, in der Defensive haben wir uns bereits verbessert. Ich sehe meine Mannschaft für den Ligaauftakt gerüstet", sagt Hack. Doch auch hinter dem Einsatz des ein oder anderen zuletzt angeschlagenen SVH-Akteurs steht laut Hack ein Fragezeichen.

"Wir möchten dieses Spiel auf alle Fälle gewinnen. Gegen diesen kämpferisch starken Gegner rechnen wir uns auch durchaus Chancen aus", zeigt sich Staiger frohen Mutes, dass seiner Mannschaft ein guter Auftakt in die neue Saison gelingt.

"Das ist ein besonderes Spiel mit Lokalderbycharakter, in dem ich Chancen auf den Sieg für uns sehe", hat aber auch SVH-Coach Hack, der in dieser Spielzeit aus einem Pool von 23 Spielern schöpfen kann, am Samstag drei Zähler fest im Visier.

In der vergangenen Saison standen sich die beiden Kontrahenten am sechsten Spieltag – damals in Heinstetten – gegenüber. David Villing hatte Nusplingen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung gebracht; in der zweiten Hälfte glich Marc Löckel zum 1:1-Endstand aus. Doch am Samstag werden nun im Lokalderby die Karten wieder neu gemischt.