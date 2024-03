1 Blick vom Viadukt: Auf dem Gelände des Alten Gaswerks steht eine kostspielige Altlastensanierung an. Foto: Otto

Landesgartenschau 2028 in Rottweil – diese Jahreszahl ist gar nicht mehr so weit weg. Im Gemeinderat gab die Verwaltung Einblick, was der Stand der Dinge ist.









Was manchem in Rottweil vielleicht noch nicht ganz so bewusst ist, kam auf Nachfrage von Elke Reichenbach (SPD+FFR) zur Sprache: Die Arbeiten auf dem künftigen LGS-Gelände entlang des Neckars werden zu einer langen Sperrung der beliebten Wege und Flächen für die Bevölkerung führen. „Zwei bis drei Jahre“ könne die Sperrung andauern, verhehlte Bürgermeisterin Ines Gaehn die Dimensionen nicht.