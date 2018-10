Lahr Endspurt bei der Landesgartenschau

Die Kosten des Großprojekts wurden zu Beginn im April mit knapp 60 Millionen Euro kalkuliert. Enthalten darin sind langfristige Investitionen in Gelände, Hallen und Anlagen sowie ein neues Stadtmuseum und ein Römerhaus, also nachhaltig bleibende Einrichtungen und Verbesserungen für die Ortenaustadt. Es könnten am Ende der LGS-Bilanz noch ein paar Millionen Euro mehr werden, deutet sich an: Baukosten waren spürbar gestiegen. Doch Lahr profitiert dank seiner bestens laufenden Wirtschaft seit Jahren von glänzenden Steuereinnahmen und kann die Schau voraussichtlich ohne nennenswerte neue Schulden stemmen.

Eingebunden in die Schau waren rund 350 Bürger, die ehrenamtlich Dienst auf dem Gelände schoben. So kamen mehr als 20 000 Stunden freiwilliger Bürgerarbeit zusammen. Vor allem an den Eingängen und bei der Gästebetreuung waren die Helfer im Einsatz. Das kam toll an.

Die Lahrer wurden für ihre Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit nicht nur von vielen Besuchern an den bisher 180 Schautagen gelobt. Auch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) aus dem Ministerium für Ländlichen Raum, würdigte den Bürgereinsatz: "Ich bin wirklich geplättet!" Sie erklärte, Lahr komme "reicher aus der Gartenschau heraus". Die Bürger sollten sich diesen Zusammenhalt und das bürgerschaftliche Engagement beibehalten, appellierte sie.

Gelegenheit dazu haben die Lahrer demnächst: Die Stadt will die Bürger befragen, wie sie sich ihr neues Naherholungsgelände künftig vorstellen. Ab November soll es nach dem Rückbau der Anlagen wieder Stück für Stück der Allgemeinheit zugänglich sein.

Die Stadt habe auch sonst jede Menge "Flower-Power" zu bieten, meinte Staatssekretärin Gurr-Hirsch. Sie sprach damit die nächste Blumenschau der Stadt an, die jährlich stattfindende "Chrysan­thema", die in der Altstadt drei Wochen lang kostenlos zu erleben ist. Trotz LGS wird Lahr eine Freiluftschau mit Chrysanthemen-Motiven auch dieses Jahr anbieten, gleich eine Woche nach Ende der Gartenschau, vom 21. Oktober bis 11. November.

Doch bevor die Herbstblumen in Lahr Einzug halten, wird auf dem LGS-Gelände am Wochenende das große Finale gefeiert. Dazu werden bei ganztägigem Programm nochmals viele Tausend Besucher erwartet.