Mehrere Hundert freiwillige Feuerwehren bundesweit, so heißt es zumindest, werfen an diesem Wochenende für 72 Sekunden Martinshorn und Blaulicht an – aus Solidarität mit einem Feuerwehrmann in Berlin. Wir erklären, was dahintersteckt, und ob sich voraussichtlich auch Wehren aus dem Kreis Calw beteiligen.