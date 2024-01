Ländle als Computer-Spielwelt: Swabian Gameplay in Rottweil als Film mit Pius Jauch

Mit diesem Projekt wagt sich der Verein „Schwäbische Mund.art“ auf ein ganz neues Terrain – in die Gaming-Szene. Das filmische Ergebnis wirkt auf den einen irritierend, auf den anderen belustigend, sorgt aber auf jeden Fall für Gesprächsstoff. Mittendrin: Liedermacher Pius Jauch, der uns erzählt, was es mit „SOS – Streets of Stuttgart“ auf sich hat.