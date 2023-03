6 T-Shirt, Jeans und völlig ungeschminkt: Lady Gaga bei ihrer Oscar-Performance. Foto: dpa/Chris Pizzello

Über den roten Teppich ging Lady Gaga mit dramatisch geschminkten Augen und knapprotem Lippenstift. Doch für ihre Oscar-Performance von „Hold My Hand" hatte sich die Sängerin komplett umgestylt.









Eigentlich sind die Oscars die Gelegenheit, sich richtig in Schale zu werfen. Stundenlang sitzen die Stars für die Nacht der Nächte bei Visagisten. Lady Gaga ging für ihre Performance bei den 95. Academy Awards am Sonntagabend den umgekehrten Weg: Die 36-jährige Sängerin kam völlig ungeschminkt, in Turnschuhen, zerrissener grauer Jeans und anthrazitfarbenem T-Shirt auf die Bühne des Dolby Theater in Los Angeles, um ihren Oscar-nominierten Song „Hold My Hand“ aus dem Blockbuster „Top Gun: Maverick“ vorzuführen.

Dafür musste Lady Gaga hinter der Bühne jede Menge Kosmetiktücher zur Hand gehabt haben – auf dem roten Teppich sah man die Oscarpreisträgerin nämlich davor noch mit dramatisch geschminkten Augen und knallrotem Lippenstift. Großes Make-up, passend zur edlen, tiefschwarzen Valentino-Robe.

Einen weiteren Oscar nahm Lady Gaga trotz ihrer gefeierten Performance aber nicht mit nach Hause. Der Preis für den „Besten Song“ ging an „Naatu Naatu“ aus dem indischen Mega-Hit „RRR“.