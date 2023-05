Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) wird in diesem Jahr ihr Angebot an öffentlichen Ladesäulen für E-Autos mehr als verdoppeln. 24 neue Säulen werden installiert.

Im Stadtgebiet und in den angeschlossenen Ortsteilen von Villingen-Schwenningen werden 24 neue Ladesäulen („Strom-Tankstellen“) installiert, das entspricht 48 zusätzlichen Ladepunkten. Damit betreibt die SVS ihren Angaben zufolge bis Jahresende 88 Ladepunkte in ihrem Netzgebiet.

In den neuen und bereits bestehenden Quartieren werden ebenso Ladesäulen in Betrieb genommen, wie auch in den neun Ortschaften von Villingen-Schwenningen. So werden im neuen Richthofenpark in Villingen alleine fünf neue Ladesäulen in den nächsten Monaten installiert.

Eine aktuelle Übersicht über die Lademöglichkeiten der Stadtwerke Villingen-Schwenningen gibt es unter www.svs-energie.de.

Gülpen sehr zufrieden

„Mit unserer Ladesäulen-Offensive bieten wir nun die perfekte Infrastruktur und E-Auto Besitzer haben viele Anlaufpunkte in unserem Netzgebiet, um Strom zu tanken“, erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen. „Mit der zusätzlichen Installation von Ladesäulen in den Ortschaften bedienen wir auch den ländlichen Raum.“

Positiver Absatz

Nicht nur die Ladeinfrastruktur der SVS wächst rasant, auch der Absatz an den Ladesäulen selbst hat sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt,, so die SVS weiter. „Im Jahr 2022 haben wir an unseren Ladesäulen einen Absatz von rund 235 000 kWh erzielen können, 2021 waren es noch 132 000 Kilowattstunden“, so Gülpen über die erfreuliche Bilanz. Das entspricht einer Steigerung von rund 79 Prozent. Im Vergleich zu 2020 wurde ein Absatzplus von 369 Prozent erzielt.

Die Top-Drei

Die drei absatzstärksten Ladesäulen stehen in Schwenningen. Alleine am Marktplatz in Schwenningen wurden 2022 über 46 000 Kilowattstunden abgesetzt. Am Hockenplatz und am Neckarbad je 22 000 kWh.