Ladenschließung in Triberg Blumenhaus Greguletz-Moser macht zu

Mit gutem Beispiel ging die Tribergerin schon in der Schulzeit deren Großmutter Luise Stockburger voran. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatte diese ein Blumengeschäft in der Hauptstraße eröffnet. Später zog der Betrieb in die Schulstraße, wo sich heute das Schuh- und Sporthaus Rapp befindet.

Mit 20 Jahren übernimmt sie den Laden

Ein weiterer Umzug führte Luise Stockburger mit ihrem Geschäft in die Kreuzstraße. Im Jahr 1974 übernahm Christa Greguletz den Blumenladen in der "Kritzgass", damit ihre Oma den wohlverdienten Ruhestand antreten konnte. Die Enkelin war damals erst 20 Jahre alt, aber sie hatte in Villingen eine Ausbildung als Floristin absolviert. Auch war sie bereits an selbstständiges Arbeiten in ihrem Beruf gewohnt.

Voll Schwung und Engagement führte die junge Frau das Blumenhaus zu neuer Blüte. Im Alter von 24 Jahren feierte Christa Greguletz ihre Hochzeit mit Wolfgang Moser und danach ging es mit dem Blumengeschäft stetig aufwärts. Unterstützt von ihren Angestellten konnte die Firmenchefin eine breite Palette von moderner Floristik anbieten, angefangen von Frisch- und Trockenblumen über Topfpflanzen und Hochzeitsschmuck bis hin zu moderner Trauerfloristik und Grabgestaltung.

In Triberg gibt es nun kein Blumengeschäft mehr

Als vor etwa zehn Jahren die Triberger Erlebniswelt auf dem ehemaligen Bühler-Areal geplant wurde, musste das Blumengeschäft weichen. Christa Greguletz-Moser zog nun in die Hauptstraße (ehemals Blumenhaus Hahn) um und konnte dadurch ihre Räumlichkeiten vergrößern. Später musste sie erneut ihren Laden in die einstigen Räume des Schuhhauses Strittmatter verlegen. Doch aus Altersgründen ist nun endgültig Schluss und das Traditionsgeschäft schließt nach mehr als 70 Jahren seine Pforten.

Es gibt nun in der Wasserfallstadt keinen einzigen Blumenladen mehr.