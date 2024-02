1 Die Pappeln zwischen Wendelsheim und Seebronn werden gefällt. Foto: Stadtverwaltung Rottenburg

Anstelle der Pappeln werden Eichen gepflanzt, die rund 300 Jahre alt werden können. Warum die Fällungen nötig seien, erklärt die Stadt Rottenburg.









Totholz, Einfaulungen in den Stamm durch alte Astausbrüche und Stockfäule haben den Säulen-Pappeln an der L371 zwischen Wendelsheim und Seebronn in den letzten Jahren stark zugesetzt. Die Pappeln wurden etwa 1935 gepflanzt und haben für diese Baumart bereits ein stattliches Alter erreicht.