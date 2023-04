1 Ein SUV-Fahrer verursachte einen Unfall auf der L 415. Foto: Heidepriem

Ein Fahrer eines weißen SUV hat am Donnerstagnachmittag im Baustellenbereich an der Wasserfallkurve einen Unfall mitverursacht und ist anschließend geflüchtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gegen 14.30 Uhr fuhren eine BMW-Fahrerin und hinter dieser eine Fahrerin eines VW Polos auf der Lindenstraße (L 415) bergwärts in Richtung Lindenhof, als ihnen in der scharfen Rechtskurve am Gasthof Wasserfall ein weißer SUV auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Der unbekannte Fahrer des SUVs war in der Kurve an einem stehenden Baustellenfahrzeug vorbeigefahren und nutzte hierbei im Kurvenbereich den Gegenfahrstreifen, ohne auf eventuellen Gegenverkehr in der unübersichtlichen Kurve zu achten.

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden SUV zu verhindern, leitete die 50-jährige BMW-Fahrerin eine Vollbremsung ein. Die ihr nachfolgende 28-jährige Polo-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden BMWs. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro, wobei der Polo abgeschleppt werden musste.

Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte in dem weißen SUV talwärts in Richtung Stadtmitte Oberndorf davon. Die Polizei Oberndorf hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07423/810 10.