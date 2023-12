Kurioses aus Thüringen: Betrunkener Weihnachtsmann fährt gegen Hausfassade

1 Der betrunkene Autofahrer im Weihnachtsmannkostüm prallte mit seinem Auto gegen eine Hauswand. (Symbolbild) Foto: imago images/Steinach/Sascha Steinach via www.imago-images.de

Ein 54 Jahre alter Autofahrer im Weihnachtsmannkostüm ist in Thüringen von der Straße abgekommen und gegen eine Hausfassade und einen weiteres Auto geprallt. Als Polizisten am Unfallort eintrafen, bemerkten sie, dass der Mann nicht mehr fahrtüchtig war.









Ein betrunkener Autofahrer im Weihnachtsmannkostüm ist an Heiligabend in Thüringen unsanft bei der Auslieferung seiner Geschenke gestoppt worden. Der 54-Jährige war mit seinem Wagen in der Gemeinde Unstruttal im Norden von Mühlhausen von der Straße abgekommen und gegen eine Hausfassade und einen weiteren Pkw geprallt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Hausfassade wurde stark demoliert, die Geschenke des Mannes für seine Familie und Freunde wurden jedoch nicht beschädigt.