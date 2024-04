Es ist die erste größere Panne in der neuen Europa-Park-Saison: Die Achterbahn Bluefire im isländischen Themenbereich hatte nach dem Start offenbar nicht genug Geschwindigkeit, um die erste Steigung zu überwinden und rollte zurück.

Videos in den sozialen Medien zeigen das Kuriosum, das sich vier Mal zugetragen haben soll: Die Wagen wurden in der Steigung immer langsamer, bis sie schließlich am höchsten Punkt stehenblieben und rückwärts wieder in den Startbereich rollten. Der Europa-Park selbst spricht auf der Videoplattform Tiktok von einem sogenannten „Rollback“. Ursache war wohl ein technischer Defekt, passiert sei aber nichts, betonte der Freizeitpark.

So wurde die Bahn anschließend geschlossen und der Fehler behoben, sodass die Bluefire-Fahrgäste die Bahn wieder ganz normal genießen konnten.

Reaktionen fallen unterschiedlich aus

Die Reaktionen der Europa-Park-Fans im Netz sind gemischt. Einige bedauern die Fahrgäste, die lange angestanden haben für eine Bahn, die nicht funktioniert, andere äußeren generelle Kritik am Freizeit-Resort. „Im Europa Park wird immer schlimmer und gefährlicher“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Erinnerung an die Vorfälle im vergangenen Jahr mit dem Großbrand und dem Unfall bei einer Tauchshow werden wach.

Manche Fans nehmen den Vorfall jedoch gelassen. „Kann passieren“, schreibt ein Nutzer, während ein anderer die Fahrgäste sogar beneidet: „Wie geil ist das denn bitte? Wie gerne hätte ich da drin gesessen“.

Die Bluefire, die 2009 eröffnet wurde, gilt als die spektakulärste Achterbahn im Europa-Park. Die Fahrgäste werden normalerweise in 2,5 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Die 1000 Meter lange Strecke beinhaltet mehrere Überkopfelemente, darunter Schrauben und ein Looping. Am 26. April wird sie jedoch Konkurrenz bekommen: Dann wird die „Voltron Nevera“ im neuen Themenbereich Kroatien eröffnet.