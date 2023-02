2 Angelina Meixner macht sich Sorgen um Soraya. Den beiden weiteren Pferden ist indes nichts anzumerken. Foto: Springmann

Am Donnerstag stand sie noch friedlich auf der Weide, am Freitag war sie plötzlich weg: Die 29 Jahre alte Hannoveranerstute Soraya ist in St. Roman spurlos verschwunden. Besitzerin Angelina Meixner ist ratlos.















Link kopiert

St. Roman - Die Sorge um ihr Pferd steht ihr ins Gesicht geschrieben. Trotzdem fühle sie sich "erschreckend ruhig", sagt Angelina Meixner. "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie einfach zurückkommt oder irgendwo gefunden wird", erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die ganze Geschichte komme ihr aber nicht stimmig vor.

Was sie vor allem verwundert: Die beiden weiteren Pferde seien absolut ruhig. Als ihr Mann morgens nach den Pferden schaute und die Hannoveranerstute fehlte, sei der erste Gedanke gewesen, sie sei gestürzt und liege irgendwo. Aber Soraya sei unauffindbar gewesen. Auch im Zaun habe es keine Löcher gegeben und im Schnee vor dem Stall keine Spuren.

Danach kam alles ins Rollen: Die Umgebung wurde abgesucht, der zuständige Förster angerufen. Auch bei den Pferdehöfen in der Umgebung fragte Meixner nach. Dort wurde ihr geraten, einen Aufruf in den sozialen Medien zu starten. Schnell wurde dieser geteilt. Auch Tochter Lea schaltete sich ein und veröffentlichte ein Video auf ihrem Tik-Tok-Kanal mit 11 000 Followern. "Es ist aber seltsam: Ganz Deutschland weiß nun, dass mein Pferd weg ist, aber es tut sich nichts", erzählt Meixner. Bisher seien keine Hinweise eingegangen.

Neben der Stute stehen zwei weitere Pferde im Stall des Naturparkhotels Adler – in Sichtweise der Gästezimmer und auch der Mitarbeiter. Ein Pferdeanhänger wäre demnach aufgefallen, zumal Stute Soraya nicht ohne Weiteres in einen Anhänger gehen würde, ist sich Meixner sicher. "Das wäre zu auffällig gewesen", sagt sie. Und dann müsste auch den beiden anderen Pferden, der siebenjährigen Nayeli und dem achtjährigen Kelpie, etwas anzumerken sein. Auch bei den Schlachthöfen wisse man nichts über den Verbleib von Soraya.

Meixners nächste Vermutung: Vielleicht habe Jemand das Pferd rausgelassen und dann weggescheucht. "Ich hoffe, dass sie irgendwo in einem Stall oder Schuppen steht oder noch draußen herumläuft", erzählt Meixner. Soraya sei den Offenstall gewöhnt und könne sich wohl eine Weile selbst versorgen, so Meixner. Vielleicht finde sie einfach nicht mehr zurück, schließlich stehen die Pferde noch nicht so lange am Hotel. Allerdings leide die 29-jährige Stute an Arthrose und Spat, könne also nicht so weit laufen.

Soraya sei ein sehr freundliches und aufgeschlossenes Pferd, einfach mit einem Fremden mitgehen würde sie aber nicht. 2010 habe sie Soraya aus dem Tierschutz übernommen, seitdem sei das Pferd ein treuer Begleiter, sei mit ihr überall hin gezogen. Zum Reiten sei das Pferd allerdings zu alt. Zuletzt habe sie vor etwa zwei Jahren auf Soraya gesessen.

Ermittlungen der Polizei dauern noch an

"Meine Tiere sind mir sehr wichtig und sollen bis zur letzten Sekunde bei mir bleiben", sagt Meixner. "So soll es nicht enden."

Mehrfach hatte die Familie die Umgebung abgesucht, Nachbarn und Gäste hielten bei Spaziergängen die Augen offen. Doch die braune Stute wurde weder tot noch lebend irgendwo entdeckt. Am Stall entdeckt Meixner eine weitere Ungereimtheit: Aus dem Schweif von Nayeli wurden Haare herausgeschnitten, an Kelpie sei aber nichts zu entdecken.

Auch für Volker Mäntele, Leiter des Polizeipostens in Wolfach, ist die ganze Sache seltsam. "Einen solchen Fall haben wir hier noch nie gehabt", sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Überhaupt seien verschwundene Pferde, ob ausgebüxt oder gestohlen, sehr selten. Es spreche zwar einiges dafür, dass jemand im Stall war, aber dafür fehle es an Spuren. "Wir können uns derzeit noch nicht erklären, was da passiert ist", sagt er. Die Ermittlungen dauerten aber noch an. Sollte es zu einer Anzeige kommen, handele es sich um einen Diebstahl. "Momentan bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten."

Suche nach Hinweisen

Angelina Meixner und ihre Familie suchen noch immer nach Hinweisen, die bei der Suche nach Soraya helfen. Wem etwas aufgefallen ist oder wer ein herrenloses Pferd mit blauer Decke entdeckt, kann sich im Naturparkhotel Adler unter Telefon 07836/9 37 80 melden.