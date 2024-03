Kunsteisbahn Schwenningen: Schlittschuhlaufen – Das passiert hinter den Kulissen

Noch bis Ende der Osterferien soll die Saison gehen: Das Schlittschuhlaufen erfreut sich insbesondere in den Wintermonaten an großer Beliebtheit – doch hinter den Kulissen gibt es für die Verantwortlichen der Kunsteisbahn in der Schwenninger Helios Arena einige Herausforderungen. Wir haben einen Blick gewagt.