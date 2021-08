1 Die "High Heel Sculptures" von Justyna Koeke sind ein Blickfang – mehr davon gibt es am "Finde Tandem"-Kunstsymposium. Foto: Stadt Horb

Horb wird Ende August Schauplatz des internationalen "Finde Tandem"-Kunstsymposiums. Wobei die Großbuchstaben auch für Finnland und Deutschland stehen.

Horb - Am Wochenende 28. und 29. August steht Horb ein Kunstereignis von europäischem Rang bevor. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren die Ergebnisse des "Finde Tandem"-Kunstsymposiums in der Horber Innenstadt zwischen Neckar und Marktplatz. Es wird der um ein Jahr verschobene Höhepunkt des Tandems-Kunstfestival Horb 2019 bis 2021. Auf Einladung des Stadtmuseums Horb kommen sechs Kunstschaffende aus Finnland an den Neckar, um jeweils gemeinsam mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus der Region kreativ zu arbeiten und in künstlerischen Austausch zu treten.

Neben diesen sechs finnisch-deutschen "FINDE-Tandems" schlagen drei Antonie-Leins-Stipendiaten und Stipendiatinnen eine Brücke zu einer Künstlerin in Großbritannien und einem Künstler in den USA, die beide wegen der Pandemie nicht anreisen können.

Aber auch in diesem zum Quintett erweiterten Doppel-Tandem entstehen dank Online-Verbindungen virtuelle und analoge künstlerische Arbeiten, die zum Abschluss des "FINDE-Tandem" in Horb gezeigt werden.

Was, wo und wie genau an den beiden Finale-Tagen, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr, ausgestellt und dargeboten wird, wissen selbst die beteiligten Künstlerinnen und Künstler noch nicht.

Neues entsteht

Denn die Teilnehmenden begegnen sich erst eine Woche vorher erstmals persönlich. Sie alle bringen ganz unterschiedliche künstlerische Erfahrungen, Interessen und Ideen mit. Das spannende Neue entsteht erst während der Arbeitswoche vom 23. bis 27. August in direkter Wechselwirkung innerhalb der Kunst-Tandems.

Über alledem steht das Motto des unter anderem vom Land Baden-Württemberg geförderten Tandems-Kunstfestivals, der Ruf nach mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ob es gelingt, in ausgewogener Kooperation und gegenseitiger Inspiration die individuellen Fähigkeiten in ein gemeinsames Kunstprojekt einzubringen und daraus einen Gewinn für das Ganze zu erzielen, das soll sich im Laufe des Kunstsymposiums ergeben.

Das Publikum darf sich auf außergewöhnliche internationale Kunst im öffentlichen Raum freuen: Performances und Interaktionen, temporäre Kunstobjekte und Installationen, die eigens für die Präsentation in Horb entstehen - Kunst zum Schauen, Hören, Erleben und Staunen.

Mitmachen möglich

Kunstinteressierte oder handwerklich begabte Jugendliche können den Kunstprofis und dem Organisationsteam in diesen Aktionstagen als "Hospi-Tandems" assistieren. Eine Aufwandsentschädigung fürs Mithelfen gibt es auch. Bewerben kann man sich noch bis zum 12. August unter museen@horb.de