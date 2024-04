Wenn am Mittwoch, 17. April, die AfD zum Bürgerdialog in die Stadthalle in Rottweil lädt, zeigt das von zahlreichen Organisationen der Zivilgesellschaft getragene Bündnis vor der Stadthalle und in der Alten Stallhalle Präsenz.

Die Kundgebung unter dem Motto „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“ findet auf dem Parkplatz vor der Stadthalle statt. Das Programm aus Reden und musikalischen Beiträgen beginnt um 18 Uhr. Nach der Kundgebung wird in der Alten Stallhalle mehrmals die am 15. Februar in der ARD ausgestrahlte Monitorsendung „Der AfD-Staat: Rechtsextreme an der Macht?“ gezeigt.

Ausstellung in der Stallhalle

Unter dem Titel „zusammentun – solidarisch gegen rechts“ wird um 17 Uhr in der Alten Stallhalle eine Ausstellung der Fachstelle Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien im Verbund der Heinrich-Böll-Landesstiftungen eröffnet. Die Ausstellung behandelt Fragen zum solidarischen Handeln, um rechter Hetze, Antisemitismus, Antifeminismus, Rassismus und Desinformation entgegen zu treten. Sie will einladen, über Vorstellungen von Solidarität nachzudenken. Davon handeln mehrere Themenbanner und damit verbundene Hörstücke. Diese lassen sich über QR-Codes abrufen.

Keine Einzelkämpfer oder Superhelden

Die Ausstellung zeigt keine Einzelkämpfer und Superhelden, sondern politische Zusammenschlüsse und deren gemeinsames Tun. Auf Bannern ist zu sehen, was die Gruppen gemeinsam unternehmen. Warum sie das tun; woran sie scheitern und was am politischen Handeln Freude macht, ist in kurzen Hörstücken zu erfahren. Die Hörstücke in der Ausstellung sind per Smartphone abrufbar, ebenso Videos in deutscher Gebärdensprache.

Die Gruppen sind: good night white pride Rosenheim, Opferperspektive Brandenburg, die Kontinuierlichen aus Gera, Initiative 19. Februar Hanau und Bildungsinitiative Ferhat Unvar, Lotta – antifaschistische Zeitung, Sinti Union Schleswig-Holstein, Allmende Taucha, my body my choice Saarbrücken und TSV Maccabi Nürnberg.