Kundgebung in Karlsruhe: So wirkt sich der Lehrerstreik auf die Ortenau aus

1 Die Lehrergewerkschaft GEW hat auch ihre Mitglieder in Südbaden zum Warnstreik – unser Foto zeigt eine Aktion in Berlin – rund um den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder aufgerufen Foto: Skolimowska

Die Gewerkschaft GEW hat nicht-verbeamtete Lehrer für den heutigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Aus der Ortenau fährt eine Delegation zu einer Kundgebung nach Karlsruhe.









„Es geht uns um eine leistungsgerechte Vergütung“, betonte Matthias Biegert, Vorsitzender der GEW Ortenau, am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. So solle der Bildungsberuf auch attraktiver werden, mangele es doch auch im Ortenaukreis an Lehrkräften. Er fährt deswegen mit einem Großteil des GEW-Vorstands im Kreis und einigen weiteren nach Karlsruhe, um dort an einer Kundgebung teilzunehmen.