Nach tödlichen Schüssen in Offenburg: Lehrer kritisieren das Land scharf

Nach tödlichen Schüssen in Offenburg

1 Die Anteilnahme nach den tödlichen Schüssen an der Waldbachschule war in den Tagen nach der Tat groß. Die Schule hat den Betrieb unter Begleitung von Psychologen wieder aufgenommen und versucht, langsam zur Normalität zurückzufinden. Foto: Armbruster

Eine Mitteilung der südbadischen und Ortenauer Lehrergewerkschaft GEW zum tödlichen Vorfall an der Waldbachschule hat am Donnerstag für Wirbel gesorgt. Deutlich schwingen darin Vorwürfe an die Bildungspolitik mit – Stuttgart reagiert empört.









Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf einen 15-Jährigen in Offenburg läuft die Aufarbeitung des schrecklichen Vorfalls. In die erste Ruhe nach den Ereignissen platzte am Donnerstag ein Vorstoß der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bezirk Südbaden und Kreis Ortenau.