1 Die Tina-Turner-Show in Balingen muss verschoben werden. Foto: Ralf Rühmeier

Die Show „TINA - The Rock Legend“ hätte Anfang Mai in Balingen Halt gemacht. Nun teilt der Veranstalter mit, die Veranstaltung muss verschoben werden.









Keine Tina Turner in Balingen 2024. Der Veranstalter schreibt in einer Pressemitteilung: „Mit großem Bedauern müssen wir leider unsere Show ‚TINA - The Rock Legend‘ in Balingen vom 3. Mai 2024 verlegen.“