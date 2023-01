2 Verwaist seit Jahresbeginn: Der Tabakladen Eder in der Balinger Friedrichstraße. Bald zieht dort wieder Leben ein. Quelle: Unbekannt

Als Rainer Eger seinen Tabakladen in der Balinger Friedrichstraße zum Jahreswechsel schloss, endete eine Ära – und ein trauriges Seufzen ging durch die Innenstadt. Denn ein Nachfolger fand sich einfach nicht. Aber jetzt gibt’s frohe Kunde: Es geht doch weiter!















Link kopiert

Balingen - "Freudig dürfen wir sagen, dass es in der Friedrichstraße 23 im Tabakladen Eger weitergeht", sagen Manuela Bülow und Jürgen Ring, die in Bisingen das ebenfalls kultige Zigarren-Geschäft "Crazy Store Bisingen" betreiben. Dort gibt’s neben Zigarren jeder Couleur auch Whisky, Gin, Rum und Tequila in einem Laden, in dem man sich fort zuhause fühlt: Er ist heimelig gestaltet, hat eine große Auswahl, und Gelassenheit ist an der Tagesordnung.

Auch im "Eger", der in Zukunft "Crazy Store #2" heißen wird, wollen die Bülow und Ring Whiskey und Co. anbieten. Und – zur Freude und Beruhigung der Innenstädter – auch Tabak, Zigarren, Pfeifen, Zeitschriften und Lotto soll’s – ganz wie früher – dort geben.

So schnell wie möglich, vielleicht schon im März

"So schnell wie möglich" wollen die Beiden anpacken und den Laden ein wenig "crazy" umgestalten, damit es bald im "alten Eger" weitergeht. Doch sie bitten auch um Zeit und Geduld: "Das alles geht nicht von heute auf morgen und muss organisiert werden" Was den beiden dabei ganz wichtig ist: "Das Geschäft trotz Neuerungen in Eger’scher Tradition weiterführen." Wenn alles gut geht, könnte "Crazy Store #2" schon im März eröffnen, hofft Jürgen Ring.

Laden in Bisingen bleibt

Eine Lounge wie in Bisingen wird es in Balingen allerdings nicht geben: "Dafür sind die Räume zu klein", sagt Ring. Das Geschäft in Bisingen wird natürlich bleiben. "Da sind wir ja schon im neunten Jahr", schiebt er zufrieden hinterher.