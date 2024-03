1 Und ab geht’s. Allein in der Region Stuttgart und dem Remstal gibt es acht Kugelbahnen. Foto: Gemeinde Kernen/oh

Kugelbahnen sind eine günstige Attraktion. Kinder lieben sie, und Erwachsene freuen sich, dass ihr Nachwuchs beim Sonntagsausflug plötzlich die doppelte Strecke ohne Meckern läuft. Ein Überblick über die Bahnen in der Region.









Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sind Kugelbahnen der Renner. Gerade hat wieder eine in Denkendorf (Kreis Esslingen) eröffnet – und sie ist nicht lange ein Geheimtipp geblieben. Vor allem dank der Remstal-Gartenschau im Jahr 2019 gibt es in der Region inzwischen eine recht große Auswahl an Kugelbahnen. In der Regel können überall die gleichen Kugeln (Durchmesser 30 Millimeter) benutzt werden. Trotzdem sind alle Bahnen Unikate, die meist nicht nur mit dem Auto, sondern recht bequem auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden.