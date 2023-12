Künstliche Intelligenz ausgefragt: Was weiß ChatGPT über Nagold?

1 Die Stadt Nagold, wie eine Künstliche Intelligenz (KI) sie sich vorstellt. So ganz stimmt das Bild zwar nicht, aber einige Ähnlichkeiten lassen sich dann doch vermuten. Wie zum Beispiel die Stadtkirche mit ihrem Turm oder die Burg Hohennagold. Foto: Bing Image Creator/DALL-E

Künstliche Intelligenz (KI) wird in der heutigen Zeit immer verbreiteter. Es gibt sie zum Erstellen von Bildern, Texten, Präsentationen und vielem mehr. Besonders die jüngere Generation nutzt KI immer häufiger. Doch mit den Ergebnissen muss sorgsam umgegangen werden. Nicht alles ist immer richtig. So auch beim Wissen über Nagold.









Nagold hat so einiges zu bieten – das ist klar. Nicht umsonst landete die Stadt zum Beispiel beim großen Ortsscheck unserer Redaktion auf Platz zwei von 25 Kommunen im Kreis Calw. Die Stadt hat nicht nur einiges an Gastronomie, Einzelhandel, großen Unternehmen zu bieten, sondern auch einiges an Historie und Sehenswürdigkeiten. Unsere Redaktion hat bei der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT nachgehakt, was diese über Nagold weiß. Allerdings reichen die Informationen der KI nur bis September 2021.