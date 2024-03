Krötenwanderung im Zollernalbkreis: Das sollten Autofahrer in nächster Zeit beachten

Das sollten Autofahrer in nächster Zeit beachten

1 Achtung: Krötenwanderung Foto: Kost

Im Zollernalbkreis ist die anstehende Amphibienwanderung ein Thema: Zahlreiche Straßen sind betroffen – vereinzelt werden diese laut Landratsamt sogar zeitweise gesperrt. Das Landes-Verkehrsministerium appelliert an die Autofahrer: „Bitte Augen auf und achtsam fahren!“









Mit den langsam steigenden Temperaturen sind in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs bereits wieder erste Amphibien auf Wanderung gegangen – das trifft auch auf den Zollernalbkreis zu. „Auf dem Weg von ihren Winterquartieren zu den traditionellen Laichgewässern müssen Jahr für Jahr unzählige Frösche, Kröten und Molche oftmals viel befahrene Straßen überqueren. Deshalb heißt es jetzt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Bitte Augen auf und achtsam fahren in den Wandergebieten!“, schreibt das Landes-Verkehrsministerium in einer Mitteilung.