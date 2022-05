Kritik zu „Dr. Strange in the Multiverse of Madness“

Im Kollegium der Marvel-Superhelden gehört Doctor Strange ins Lager der Exzentriker. Benedict Cumberbatch („Sherlock“) erschien 2016 wie geschaffen für die Rolle des arroganten Neurochirurgen, der nach einem Autounfall in Nepal nach spiritueller Heilung sucht und in die Disziplin metaphysischer Kampfkunst eingeweiht wird. Im Sequel „Dr. Strange in the Multiverse of Madness“ hält die traumatisierte Magierin Wanda alias Scarlet Witch (Elisabeth Olsen) als tragische Frauenfigur von Shakespeare’scher Wucht den Titelhelden auf Trab. „Ich bin kein Monster. Ich bin eine Mutter“, sagt die Hexe, die mit aller Kraft versucht, zu jenem Universum zurückzukehren, in dem sie glücklich mit ihren beiden geliebten Söhnen lebte.

Sam Raimi lebt morbide Leidenschaften aus

Derweil arbeitet Strange als Beschützer und Weltenretter weiter an seinen altruistischen Fähigkeiten und begegnet mehreren Versionen seiner selbst bis hin zum halb verwesten Zombie. „Dr. Strange in the Multiverse of Madness“ dürfte als erster Marvel-Horrorfilm in die Firmengeschichte eingehen. Sam Raimi kann hier seine morbiden Leidenschaften im Mainstream-Format ausleben. Das wilde Gehopse zwischen den Universen und das Arsenal an geklonten Charakteren wirkt aber eher ermüdend als berauschend.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Regie: Sam Raimi. Mit Benedict Cumberbatch, Elisabeth Olsen, Benedict Wong. 126 Min. Ab 12.

