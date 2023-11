Krise des FC 08 Villingen: Stogiannidis bringt eine Ausgliederung der Sportabteilung ins Spiel

1 Sportvorstand Denis Stogiannidis : „Ich möchte noch einmal betonen, dass ich nicht auf Streit aus bin. Aber es muss sich etwas verändern.“ Foto: Marc Eich

Wieder einmal wurden nach dem starken 5:1-Derbysieg gegen Denzlingen die großen Differenzen innerhalb der 08-Vorstandschaft deutlich. Sportvorstand Denis Stogiannidis bringt nun eine Ausgliederung der Sportabteilung ins Spiel. Es gehe darum, dass die Sportliche Leitung auch für die sportlichen Entscheidungen zuständig sei.









Der Tag nach der denkwürdigen Pressekonferenz, in der Sportvorstand Denis Stogiannidis mit emotionalen Worten – erneut – auf die Spaltung der Vorstandschaft aufmerksam gemacht hatte. „Ich möchte noch einmal betonen, dass ich nicht auf Streit aus bin. Aber es muss sich etwas verändern. Diese Probleme müssen schnell geklärt werden. Wir haben genügend Hausaufgaben, die wir lösen müssen, wenn wir wirklich in die Regionalliga wollen“, sagt Stogiannidis am Sonntagmittag.