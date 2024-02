1 Die Polizei war am Mittwochmorgen bei der Volksbank und der Sparkasse in Alpirsbach im Einsatz. Foto: Daniel Harter

Die Volksbank sowie die Sparkasse in Alpirsbach sind am frühen Mittwochmorgen zum Ziel von noch unbekannten Automatenknackern geworden. Geld wurde offenbar keines erbeutet, jedoch entstand hoher Sachschaden.









Laut Polizeibericht drangen die Täter zwischen 4.15 und 4.30 Uhr in die jeweiligen Vorräume der beiden in benachbarten Gebäuden in der Hauptstraße liegenden Kreditinstitute ein und machten sich danach an den dortigen Geldautomaten zu schaffen.